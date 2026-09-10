«Надеюсь на милосердие»: осужденная за растрату экс-ректор СГМУ обратилась к Путину

Прошение Горбатовой в Путину о помиловании поддержали более двух тысяч человек.Бывший ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова, осуждённая за растрату, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
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