Путин поговорил с главой Татарстана после атаки беспилотников на Казань

КАЗАНЬ, 21 декабря, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложили о сегодняшней атаке БПЛА на Казань и сейчас он регулярно на связи с военными.
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