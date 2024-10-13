Тбилисские рабочие повысили парапет у перехода, где разбилась москвичка

В столице Грузии место, где трагически погибла туристка из Москвы, решили дополнительно обезопасить. Слишком низкий парапет, который не заметила девушка, дорожные рабочие повысили, как сообщили 13 октября пользователи соцсетей.
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