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Брянчанин назвался "стажёром" и "обнёс" в столице кассу "Пятёрочки" на ₽32 000

27-летний житель Брянска Сергей Зуборев решил заработать в столице весьма оригинальным способом. Как пишут российские СМИ, в этот понедельник он явился в одну из столичных "Пятёрочек" и заявил администратору торговой точки, что он молодой стажёр.

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