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Силы ПВО уничтожили за ночь 222 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили за ночь 222 украинских беспилотника над российскими регионами

В ночь на вторник, 15 сентября 2026 года, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на центральные и южные регионы, а также Приволжье.

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