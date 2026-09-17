Алонсо о новых владельцах «Челси»: «Эгбали приезжал в Мадрид, чтобы убедить меня в проекте – двигаемся вместе дальше. Мы знаем, где хотим быть, у нас есть амбиции»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо высказался о смене собственников в клубе. Совладельцы лондонской команды Тодд Боули и Марк Уолтер продали свои доли компании Clearlake, которой ранее принадлежала доля в размере более 60%.
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