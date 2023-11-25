Глава “Зенита” Медведев о победе над ЦСКА: коней укротили После победы женской команды из Санкт-Петербурга над ЦСКА, председатель правления петербургского футбольного клуба “Зенит” Александр Медведев выразил свое мнение.
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