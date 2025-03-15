Премьер и президент Словении назвали невозможной отправку ВС страны на Украину

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар и премьер-министр Роберт Голоб, подводя итоги совместного обсуждения, пришли к единому мнению о нецелесообразности направления словенских военных на территорию Украины в текущих реалиях.
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