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Он был забыт 30 лет — а теперь рушит целые страны! Как немецкий дрон из 80-х стал оружием апокалипсиса

Он был забыт 30 лет — а теперь рушит целые страны! Как немецкий дрон из 80-х стал оружием апокалипсиса

Все уверены, что корни, ставшего знаменитым за свою смертность и эффективность российского БПЛА «Герань – 2» лежать в Иране, создавшего этот неприхотливый и до безобразия дешёвый дрон в 10-е годы 21 века.

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