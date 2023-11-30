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Забайкальская пустыня вошла в ТОП-15 главных природных чудес России

Забайкальская пустыня вошла в ТОП-15 главных природных чудес России

Чарская пустыня вошла в ТОП-15 природных чудес России, об этом сообщает портал «Культурология». «Чарскую пустыню не зря называют «чудом света», ведь это уникальное место, где собраны несовместимые ландшафты: на фоне непроходимой зеленой тайги выступают ярко-желтые 25-метровые дюны, за которыми резко вздымаются 3-х километровые вершины заснеженного горного хребта Кодар», - отметили составители рейтинга.

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