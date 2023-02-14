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Процедура получения Fan ID в Москве упростилась благодаря гендиректору ЦСКА Бабаеву («СЭ»)

Процедура получения Fan ID в Москве упростилась благодаря гендиректору ЦСКА Бабаеву («СЭ»)

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев способствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве. «Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом.

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