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Замглавы МИД Британии Ахмад сообщил о поддержке присоединения Украины к НАТО

Замглавы МИД Британии Ахмад сообщил о поддержке присоединения Украины к НАТО

Великобритания выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу и поддерживает ее на пути к членству в объединении.

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Комментарии
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АндрейБорков
Англичанка гадит. Она всегда гадит. Англосаксы, особенно с типично саксонскими именами типа Тарик Ахмад, лютеране в 10 колене, или не догоняют или мыслят не головой. И так, УкРуина принята в НАТО, СВО это не помеха, НАТО обладает ядерным оружием и суммарная мощь стран НАТО сильно превосходит возможности РФ. Что в этом случае остается делать РФ? Правильно, нанести ОТВЕНЫЙ удар по НАТО, при чем по всем странам НАТО, у РФ на это ЯБЗ хватит и еще немного останется. Что после этого будет с Англией и лично с Тариком Ахмадом, лордом, сэром и пэром? А ни чего не будет, не будет ни Англии, ни сэра пэра Тарика Ахмада. Видимо до такого простого вывода этот лорд, сэр и пэр не додумался. Нагадить додумался, а чем все может закончиться нет. ИДИОТ!
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