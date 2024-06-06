Нейл-стилист Капля: маникюр с эффектом омбре подойдет на лето

На лето отлично подойдет маникюр с эффектом омбре, который не теряет популярности уже несколько лет. Об этом "Москве 24" рассказала инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру, руководитель нейл-студии Анна Капля.
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