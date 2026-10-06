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Нижегородская правда

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В Дзержинске педагогов торжественно поздравили с Днем учителя

В Дзержинске педагогов торжественно поздравили с Днем учителя

Глава Дзержинска Михаил Клинков написал в своих социальных сетях о том, как в День учителя торжественно чествовали педагогов в день их профессионального праздника: «Вместе с Героем Труда РФ, депутатом Государственной Думы Юлией Гаревской, и.

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