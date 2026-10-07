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Калужские новости

3 подписчика

В Калуге на улице Московской оборвалась троллейбусная линия

В Калуге на улице Московской оборвалась троллейбусная линия

Обрыв произошел на улице Московской возле училища №6, из-за чего движение троллейбусов затруднено.Наши постоянные подписчики сообщают, что в центре Калуги на улице Московской, в районе училища №6, произошел обрыв троллейбусной линии.

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