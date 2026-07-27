NBC: США из-за запасов снарядов у себя сбивают не все ракеты и дроны Ирана

Американские военные избирательно сбивают ракеты и дроны Ирана в условиях сокращения арсеналов своих снарядов для систем противовоздушной обороны, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на должностных лиц Белого дома.
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