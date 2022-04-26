Мировое обозрение

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В Москве откроются посольства ЛНР и ДНР

В Москве откроются посольства ЛНР и ДНР

В Москве в ближайшее время должны открыться посольства ДНР и ЛНР. Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой на собственный дипломатический источник.

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