"Я пришла не просто так": участница конкурса "Мисс офис" из Барнаула прошла в финал

Теперь Светлана Булгакова готовится к масштабному шоу Единственная участница из Барнаула Светлана Булгакова вышла в финал международного конкурса "Мисс офис".
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