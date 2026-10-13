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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Я пришла не просто так": участница конкурса "Мисс офис" из Барнаула прошла в финал

"Я пришла не просто так": участница конкурса "Мисс офис" из Барнаула прошла в финал

Теперь Светлана Булгакова готовится к масштабному шоу Единственная участница из Барнаула Светлана Булгакова вышла в финал международного конкурса "Мисс офис".

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