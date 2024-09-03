Доцент Кузнецов назвал главную ошибку россиян при использовании кредитной карты

Многие россияне пытаются заработать с помощью кредитной карты. Однако при этом они не замечают, что совершают огромную ошибку, отметил в беседе с «Прайм» доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии