Отмена автопродления прав

Вице-президент Национального автомобильного союза разъяснил трудности.«Нужно создавать единый федеральный реестр»Не очень веселая новость пришла для автолюбителей, которым предстоит замена водительских удостоверений (из-за истечения их срока действия), начиная с будущего года: как сообщил ряд источников, введенное ранее автоматическое продление прав будет отменено.