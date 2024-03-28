WION: обрушение моста в Балтиморе негативно повлияет на автопром США

По оценкам министра транспорта США, авария в Балтиморе (штат Мэриленд), где контейнеровоз врезался в мост и спровоцировал его обрушение, окажет серьёзное и продолжительное негативное воздействие на цепочки поставок крупнейших американских производителей.
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