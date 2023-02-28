Джейсон Тейтум о незафиксированном нарушении Рэндла: «Это мне прилетает за Леброна»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум был удален во время матча с «Нью-Йорком» (94:109) за споры с судьей. Тейтум был недоволен тем, что рефери не зафиксировал нарушение у форварда «Никс» Джулиуса Рэндла после контакта в момент исполнения им броска.