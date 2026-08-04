Игумен Марк раскрыл, что нужно успеть сделать верующему до смерти

Священнослужитель призвал готовиться к смерти заранее, примиряясь с близкими.Православному христианину, по наставлению игумена Марка Алексеева, следует заблаговременно готовиться к уходу из жизни, особенно если тяжёлый недуг не оставляет времени, пишет ИА «Кулик».
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