Игумен Марк раскрыл, что нужно успеть сделать верующему до смерти

Священнослужитель призвал готовиться к смерти заранее, примиряясь с близкими.Православному христианину, по наставлению игумена Марка Алексеева, следует заблаговременно готовиться к уходу из жизни, особенно если тяжёлый недуг не оставляет времени, пишет ИА «Кулик».