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Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП: «В отчетах есть суммы, о которых не сообщалось футбольным властям»

Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП: «В отчетах есть суммы, о которых не сообщалось футбольным властям»

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

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