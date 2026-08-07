Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Премьер Литвы осадил главу Минобороны Каунаса после заявления о России

Премьер Литвы осадил главу Минобороны Каунаса после заявления о России

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что уровень угроз для страны не претерпел существенных изменений, тем самым публично не согласившись с недавним заявлением министра обороны Робертаса Каунаса о возросшей опасности со стороны России.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Павел Б
Каунас - второй по величине город Литвы.. Был там..Очень красивый, уютный город ! Не знал,что  у министра фамилия как название города. Все равно если бы в РФ фамилия министра была Санкт-Петербург или Екатеринбург.
Да Бог с ней, с фамилией. Вот с головой у него что-то не так...
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1 м.
Гарибян Сусанна
Виктор Гайдуков
Да Бог с ней, с фамилией. Вот с головой у него что-то не так...
Это точно!
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
Виктор Гайдуков
Да Бог с ней, с фамилией. Вот с головой у него что-то не так...
а она у него есть? министр-всадник без головы...
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1 м.