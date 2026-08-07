Премьер Литвы осадил главу Минобороны Каунаса после заявления о России

Виктор Гайдуков

Павел Б Каунас - второй по величине город Литвы.. Был там..Очень красивый, уютный город ! Не знал,что у министра фамилия как название города. Все равно если бы в РФ фамилия министра была Санкт-Петербург или Екатеринбург.

Да Бог с ней, с фамилией. Вот с головой у него что-то не так...