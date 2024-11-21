💡 Часть Сакского района тоже осталась без света Из-за аварии на сетях обесточены сёла Гаршино, Куликовка и Владимировка, пишет «Крымэнерго».
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💡 Часть Сакского района тоже осталась без света Из-за аварии на сетях обесточены сёла Гаршино, Куликовка и Владимировка, пишет «Крымэнерго».