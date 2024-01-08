СМИ: глава волгоградского МЧС пожелал рака семье пожаловавшегося на него подчиненного

Видео передал СМИ анонимный сотрудник МЧС,фото: t.me/mchs34--> Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией семье сотрудника ведомства после жалобы на него в прокуратуру.
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