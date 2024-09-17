В Китае команду Ф4 завуалировали за копирование цветов Ferrari пикселями

На прошедших выходных китайские зрители, наблюдавшие по телевидению за гонкой Формулы 4 в Шанхае, были в недоумении, увидев на экранах нечеткие пиксели вместо стартовавшего с поула красного автомобиля гонщика Ванга Йи из команды Champ Motorsport.
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