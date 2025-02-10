Общественный трибунал рассказал о пытках в украинском плену: «Ужасные вещи»

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев рассказал о жестоких пытках, которым подвергались военнослужащие ВС РФ в украинском плену.
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