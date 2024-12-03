День Неизвестного Солдата в России Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата.
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День Неизвестного Солдата в России Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата.
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