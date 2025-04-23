Россия подготовится к мировой экономической войне

Россия начнет подготовку к мировой экономической войне, развязанной США. Премьер-министр Михаил Мишустин на расширенной коллегии Минфина 23 апреля заявил о необходимости снижать бюджетные риски на фоне мировой нестабильности.
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