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Минздрав предложил изменить порядок медосмотра на опьянение

Минздрав предложил изменить порядок медосмотра на опьянение

Министерство здравоохранения России представило проект приказа, пересматривающий порядок проведения медицинского освидетельствования для определения различных видов опьянения: алкогольного, наркотического и токсического.

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