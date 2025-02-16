Минздрав предложил изменить порядок медосмотра на опьянение

Министерство здравоохранения России представило проект приказа, пересматривающий порядок проведения медицинского освидетельствования для определения различных видов опьянения: алкогольного, наркотического и токсического.
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