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В кастрюльке

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Ленивые голубцы в нежном соусе. 10 лет готовлю только по этому рецепту: вкуснее не пробовала

Ленивые голубцы в нежном соусе. 10 лет готовлю только по этому рецепту: вкуснее не пробовала

Ленивые голубцы — это блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус. В отличие от классических голубцов, где капустные листья используются для заворачивания начинки из мяса и риса, в ленивых голубцах все ингредиенты просто перемешиваются и тушатся вместе.

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