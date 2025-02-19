Косторез из Ноябрьска занял первое место в конкурсе «Уникальные мастера России»

Косторез Кирилл Никифоров из Ноябрьска завоевал первое место в конкурсе «Уникальные мастера России». Скульптура «Жар-птица» победила в номинации «Художественная обработка камня, стекла и кости», сообщил автор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».