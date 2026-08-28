На качелях Венеры: любовный гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Сентябрь принесет каждому знаку свои возможности и вызовы в любовной сфере. Одних ждет гармония и легкость, других — испытания и глубинная перестройка отношений.
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