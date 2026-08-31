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Владимирские новости

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За минувшую неделю 58 жителей Владимирской области обратились в больницы из-за укусов клещей

За последнюю неделю к медикам обратились 58 пострадавших от клещей, среди них 15 детей. Лаборатория выявила 6 положительных результатов на инфекции, включая боррелиоз и анаплазмоз.

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