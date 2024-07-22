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Машиностроители «Росатома» изготовили для Курской АЭС-2 насосы в новой комплектации

Машиностроители «Росатома» изготовили для Курской АЭС-2 насосы в новой комплектации

КУРСК, 22 июля, ФедералПресс. Специалисты Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ, предприятие Машиностроительного дивизиона «Росатома») успешно завершили приемосдаточные испытания всех четырех главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) новой конструкции, входящих в комплект оборудования, предназначенного для первого энергоблока Курской АЭС-2.

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