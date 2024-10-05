Фото: коллаж Царьграда. В России наступает переломный момент с мигрантами, которые въехали в нашу страну как гости, но ведут себя в русских городах как хозяева.
Переломный момент с мигрантами в России: Гости почувствовали себя хозяевами. Полумерами обойтись уже нельзя
Комментарии
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Татьяна
Действительно, обхохочешься. Это показушничество для недовольного народа, который замучили чурки. Народу показывают бурную деятельность по выявлению нелегалов и их депортации. Ха-ха, у нас их уже 17 млн особей, а депортируют, 50 человек, 150 человек. Сделали из православной России кишлак, при этом чинуши набили свои бездонные карманы и продолжают их набивать за счёт мигрантов, поэтому их поток в Россию увеличивается.
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5 час.
Natalya Obozovskaya
Пусть роют окопы
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5 час.
Генрих
Может проще не впускать таких "граждан"в Россию, ибо это натуральный нож в спину добропорядочным членам нашего традиционного национального сообщества...
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2 час.
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