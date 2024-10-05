Переломный момент с мигрантами в России: Гости почувствовали себя хозяевами. Полумерами обойтись уже нельзя

Татьяна

Действительно, обхохочешься. Это показушничество для недовольного народа, который замучили чурки. Народу показывают бурную деятельность по выявлению нелегалов и их депортации. Ха-ха, у нас их уже 17 млн особей, а депортируют, 50 человек, 150 человек. Сделали из православной России кишлак, при этом чинуши набили свои бездонные карманы и продолжают их набивать за счёт мигрантов, поэтому их поток в Россию увеличивается.