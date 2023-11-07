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Названы имена двух главных организаторов атаки ХАМАС на Израиль

Названы имена двух главных организаторов атаки ХАМАС на Израиль

Глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар и командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф были главными организаторами нападения на Израиль в начала октября, пишет британская газета Guardian.

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