Motor: в России выросли цены на пикапы Kia Tasman

В России за последний месяц стоимость рамного пикапа Kia Tasman выросла на миллион рублей, обратил внимание журнал Motor.
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