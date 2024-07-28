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Позитив для оптимистов

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Die Weltwoche: западные санкции не отразились на жизни российской столицы

Die Weltwoche: западные санкции не отразились на жизни российской столицы

Сияющая Москва © РИА Новости Кирилл Зыков Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Редактор газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель прогулялся по Москве и поделился впечатлениями.

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