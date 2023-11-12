В Минцифры объяснили принцип блокировки VPN в России

В Минцифры объяснили, по какому принципу будут блокироваться сервисы VPN в России. В ведомстве заявили, что доступ будет ограничен только к тем из них, которые угрожают безопасности функционирования интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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