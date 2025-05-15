Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Тысячи детей мигрантов не могут или не хотят учиться в школах. 81% из них не прошли тесты для поступления

Тысячи детей мигрантов не могут или не хотят учиться в школах. 81% из них не прошли тесты для поступления

Тысячи детей мигрантов не могут или не хотят учиться в школах. 81% из них не прошли тесты для поступления К тестам не допустили 81 % несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих обучение в российских школах.

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