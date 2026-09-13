Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 723 подписчика

В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта. Как в России начался новый учебный год

В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта. Как в России начался новый учебный год

В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Aнатолий Райков
Aнатолий Райков

Во первых,надо в пограничниках порядок навести и в пропускных пунктах запретиь им брать деньги с мигрантов которые рвутся в Россию и отправлять их обратно домой.Если мигрант въезжает со своими корочками об окончании учебного заведения,то на территории России считать их не действительными и мигрант должен в обязательном порядке пройти переобучение и пересдачу.А в ГАИ получить транзитные номера только до родины и запретить ГАИ-шникам регистрировать в России мигрантам свои машины.Как будто местных дебилов не хватает на Российских дорогах.Как появились деньги,думать своей головой перестали.

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Русиизменено

Все азиатские республики пишут в своих учебниках истории о том, что мы колонизировали их. И тут же посылают своих детей к колонизаторам, а родителей в рабство? Что-то не срастается... А может верхушка азиатских стран совсем не в авторитете у своего народа и солидности добирает, обвиняя нас в колонизации? Мы наблюдаем какое-то переселение народов из своих суверенных стран под крыло колонизаторов, а фактически благодетелей и покровителей, а также просветителей дремучего населения азии. Ведь учатся у нас в школах, в ВУЗах и на производстве... А дома у них нет учителей, врачей и работы?

Профиль пользователя Игорь Андреев
Игорь Андреев

Отменить патентную систему!Завоз ценных специалистов в Россию только по договору, вахтовым методом (отработал, - домой), и под полное обеспечение принимающей фирмы. И, запретить привозить с собой семьи.

Профиль пользователя алекс кузь
алекс кузь

Какая разница : специалист или нет . Инородец пусть живет и ходит в школу или в туалет у себя на родине. Свою родину иноролец не продает и не сдает в аренду. Буржуи рф виноваты в продаже национальных интересов . Станет очевидным система выборов, если на своих местах опять останутся все те, кто не способен обеспечить госинтересы народов рф.