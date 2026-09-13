В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта. Как в России начался новый учебный год

В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта.
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Во первых,надо в пограничниках порядок навести и в пропускных пунктах запретиь им брать деньги с мигрантов которые рвутся в Россию и отправлять их обратно домой.Если мигрант въезжает со своими корочками об окончании учебного заведения,то на территории России считать их не действительными и мигрант должен в обязательном порядке пройти переобучение и пересдачу.А в ГАИ получить транзитные номера только до родины и запретить ГАИ-шникам регистрировать в России мигрантам свои машины.Как будто местных дебилов не хватает на Российских дорогах.Как появились деньги,думать своей головой перестали.
Все азиатские республики пишут в своих учебниках истории о том, что мы колонизировали их. И тут же посылают своих детей к колонизаторам, а родителей в рабство? Что-то не срастается... А может верхушка азиатских стран совсем не в авторитете у своего народа и солидности добирает, обвиняя нас в колонизации? Мы наблюдаем какое-то переселение народов из своих суверенных стран под крыло колонизаторов, а фактически благодетелей и покровителей, а также просветителей дремучего населения азии. Ведь учатся у нас в школах, в ВУЗах и на производстве... А дома у них нет учителей, врачей и работы?
Отменить патентную систему!Завоз ценных специалистов в Россию только по договору, вахтовым методом (отработал, - домой), и под полное обеспечение принимающей фирмы. И, запретить привозить с собой семьи.
Спасибо за это гаранту ,сф, думе, и главноу придумщику партии ер!!!Спасибо за уничтожение Русского Народа---Скрепа!!!
Это просто кошмарище...будущее России- это большой кишлак????🥲🙈
Найди Николая- это ЖЕСТЬ!!!
Какая разница : специалист или нет . Инородец пусть живет и ходит в школу или в туалет у себя на родине. Свою родину иноролец не продает и не сдает в аренду. Буржуи рф виноваты в продаже национальных интересов . Станет очевидным система выборов, если на своих местах опять останутся все те, кто не способен обеспечить госинтересы народов рф.
А за чей счет "банкет"?