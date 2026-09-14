Baltnews: скорой помощи в Латвии не хватит денег на топливо до конца года

У службы скорой помощи Латвии не хватит средств на топливо до конца 2026 года. Об этом говорится в Telegram-канале издания Baltnews.
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