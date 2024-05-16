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Мария Багреева: в 1 квартале оборот столичной розницы вырос на 12%

Мария Багреева: в 1 квартале оборот столичной розницы вырос на 12%

В первом квартале текущего года оборот розничной торговли в Москве вырос до 1,7 трлн рублей, что на 12,2% больше января-марта прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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