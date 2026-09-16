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Газета.ру

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Минобороны: над регионами России за ночь сбили 71 дрон ВСУ

Минобороны: над регионами России за ночь сбили 71 дрон ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью отразили атаку более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

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