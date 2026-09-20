Диспозиция сил на Ближнем Востоке перед последней битвой

Диспозиция (воен.) – план расположения войск перед боем Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Судя по некоторым нескольким заявлениям Президента США Дональда Трампа (в той степени, насколько можно доверять любым его заявлениям), а также судя по реальным действиям американской и израильской армий, на Ближнем Востоке нужно готовится к очередному масштабному американо-израильскому нападению на Иран – к «последней битве».