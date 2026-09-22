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Царьград

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Каждый девятый звонок мошенников в Архангельской области — от лже-соцработников

Каждый девятый звонок мошенников в Архангельской области — от лже-соцработников

Летом 2026 года в Архангельской области 11,5% мошеннических звонков поступали от имени сотрудников социальных и пенсионных органов, а всего сервис «МТС Защитник» заблокировал более 4,1 миллиона нежелательных вызовов, почти половина которых пришлась на август.

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