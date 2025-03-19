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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Шченсного о новом контракте: «Войчеху нравится в «Барсе», клуб очень им доволен, так что мы легко договоримся»

Контракт 34-летнего поляка с каталонским клубом рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что предварительные переговоры о продлении договора уже прошли.

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